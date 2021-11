Linien F, FU: Einschränkungen wegen Baustelle

Wegen einer kurzfristig eingerichteten Baustelle auf der L3097 zwischen Messel und Darmstadt kommt es auf den Linien F und FU von Montag (08.11.21) an bis Anfang Dezember 2021 zu Einschränkungen. Auf der Linie F entfallen montags bis freitags die Fahrten um 7.55 Uhr ab der Haltestelle „Fasanerie“ Richtung Haasstraße. In der Gegenrichtung ist die Fahrt um 14.09 Uhr ab der Haltestelle „Haasstraße“ Richtung Oberwaldhaus verkürzt und beginnt erst am Luisenplatz, die Haltestellen „Haasstraße“ bis „Rhein-/Neckarstraße“ entfallen auf dieser Fahrt.

Auch der Schulverkehr der Linie FU zur Stadtteilschule Arheilgen fährt eine Umleitung. Dadurch kann es zu Verspätungen kommen, zudem entfallen die Haltestellen „Jagdschloß“, „Kesselhutweg“, „Siemensstraße und „Fuchsstraße“. Schüler*innen aus Messel können alternativ mit der vom Bahnhof Messel aus um 7.13 Uhr mit der Regionalbahn 75 zum Darmstädter Nordbahnhof fahren und dort in die Straßenbahnlinien 6, 7 oder 8 umsteigen. Von der Haltestelle „Im Fiedlersee“ ist die Stadtteilschule fußläufig erreichbar.

Quelle: HEAG mobilo GmbH