52-Jähriger erliegt Verletzungen – Tatverdächtiger in Haft

Der am Mittwochnachmittag (03.11.21) in der Bartningstraße in Kranichstein durch einen Messerangriff schwer verletzte 52 Jahre alte Mann (wir haben berichtet) ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen Verletzungen erlegen.

Der 36 Jahre alte, noch am Tatort festgenommene Angreifer, wurde am Donnerstag (04.11.21) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes erließ. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Tatmotiv, welches nach derzeitigem Kenntnisstand in innerfamiliären Streitigkeiten liegen dürfte, dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen