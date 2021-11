52-Jähriger mit Messer verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Mittwochnachmittag (03.11.21), kurz vor 16.30 Uhr, kam es in der Bartningstraße in Kranichstein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 36 und 52 Jahre alten Männern. Der 52-jährige trug hierbei eine Stichverletzung im Kopfbereich davon. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein 36-jähriger Kontrahent wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Das mutmaßlich zur Tat genutzte Messer wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen