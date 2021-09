Stadt – Land – Bus: Die fünfte Folge des Verkehrswende-Podcasts ,Wenn möglich, bitte wenden!‘ geht online

Stadt – Land – Bus – das ist kein Spiel, sondern der Titel der neuen Podcast-Folge von ,Wenn möglich, bitte wenden!‘. Mehr als 2.000 Mal wurde der Darmstadt-Podcast zur Mobilitätswende, den Hochschule Darmstadt, HEAG mobilo und Wissenschaftsstadt Darmstadt im Mai 2021 gemeinsam gestartet haben, bereits gehört und mit regem Interesse, Neugierde und Begeisterung aufgenommen.

In der neuen Folge schaut das Podcast-Team über die Stadtgrenzen hinaus: Matthias Altenhein (Dadina), Professor Axel Wolfermann (h_da) und Moderatorin Christina Janssen (h_da) diskutieren mit Gerhard Dummeldinger von floMobil Tirol, was Deutschland in Sachen Mobilität von den europäischen Nachbarn lernen kann. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie der ländliche Raum besser angebunden werden und die Mobilitätswende so auch im Landkreis gelingen kann.

Der Podcast ,Wenn möglich bitte wenden! Der Darmstadt Podcast zur Mobilitätswende‘ kann über Spotify und in jeder Podcast-App gehört und abonniert werden. Weitere Informationen zum Podcast und die bisher erschienenen Folgen gibt es auf https://h-da.de/podcast-bitte-wenden.

Die Folgen in den kommenden Monaten:

28. Oktober 2021: Alles in Bewegung: Unterwegs auf Darmstadts Radwegen

25. November 2021: Intelligent mobil im Quartier – was heißt das? Mobilität als Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung

27. Januar 2022: Mobilitätswende, ganz persönlich: Wie überwinde ich den inneren Schweinehund?

24. Februar 2022: Hinter den Kulissen: Guter Rat ist…? Verkehrsexpertinnen und -experten in der Politikberatung

31. März 2022: Mobilität für alle: Nachhaltig und sozial gerecht

28. April 2022: Ein Jahr ,Bitte wenden!‘: Bilanz und Ausblick

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt