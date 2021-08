Erster Waldfloh in Darmstadt

Inspiriert durch andere Hofflohmärkte in Darmstadt haben sich Simone Horn und Matthias Lohrum mit einigen helfenden Nachbarn die Ärmel hochgekrempelt und den Hof- und Gartenflohmarkt in der Darmstädter Waldkolonie ins Leben gerufen. Von der Namensfindung über Erstellung von Logo und Website bis hin zu Plakaten und Anmeldemöglichkeiten ist alles organisiert. Pünktlich zum 100jährigen Bestehen des alten Bereiches der Waldkolonie mit seinen geschwungenen, engen Gassen findet der Flohmarkt – Waldfloh genannt – am Samstag, den 28.08.2021 von 11:00 – 16:00 Uhr statt.

Auf ca. 50 Grundstücken zwischen Dornheimer Weg, Wedekindweg, Traubenweg und Zweifalltorweg sind Stände in den Höfen, Vorgärten, Garagen und Gärten. Da auch auf dem Kirchplatz verkauft wird, steht es Besuchern des Waldflohs offen, die zentral gelegene Kirche zu besichtigen. Denn ein Grund, warum diese Flohmärkte so beliebt sind ist ja der Reiz, in die Höfe und Gärten Einblick zu erhalten und Begegnung zu schaffen.

„Die Waldkolonie ist vielen Darmstädtern gar nicht bekannt. Immer wieder höre ich: das ist noch Darmstadt, hier war ich ja noch nie“ berichtet Simone Horn ihre Erfahrungen mit ihren Freunden und Bekannten, die sich beim ersten privaten Besuch oft so äußerten.

Da auch in diesem Jahr die Kerb in der Waldkolonie mit verringertem Programm gefeiert bzw. gewürdigt werden kann, ist man von Seiten des Kirchenvorstandes und des Bezirksvereins sehr erfreut über diese Flohmarktidee im Viertel.

Die beiden Initiator*innen freuen sich, dass es nach so langer Zeit des reduzierten Lebens durch die Corona-Regeln möglich ist, bei Kauf und Verkauf, Feilschen und Handeln möglich sein wird, sich in lockerer Atmosphäre zu begegnen und neue Eindrücke gewinnen zu können.

Aktuelle Informationen wie den z. B. den Standplan findet man unter www.waldfloh.com sowie über Facebook und Instagram.

Quelle & Bild: Matthias Lohrum