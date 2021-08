Impfzentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet weitere Sonderimpfaktionen für Kinder ab 12 Jahre an

Aufgrund der nach wie vor großen Nachfrage bietet das Impfzentrum Darmstadt im August 2021 erneut Sonderimpfaktionen zur Immunisierung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahre an. Am kommenden Sonntag (15.) sowie am darauffolgenden Sonntag (22.) und Freitag (27.) jeweils von 12 bis 18 Uhr gibt es entsprechende Impftermine ohne vorherige Anmeldung. Weitere Impfmöglichkeiten für Kinder gibt es darüber hinaus am Samstag (21.), Montag (23.) und Donnerstag (26.) von 14 bis 18 Uhr. Verimpft wird ein mRNA Impfstoff.

Geimpft wird wieder unter Einbindung von Kinderärztinnen und -ärzten im Impfzentrum Darmstadt, Schlossgraben 1, 64283 Darmstadt. Die Kinder und Jugendlichen müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Außerdem muss sowohl der Impfpass als auch der Kinderausweis beziehungsweise Personalausweis mitgebracht werden. Da keine Terminvereinbarung notwendig ist, kann es zu Wartezeiten kommen. Das Impfzentrum bittet dafür um Verständnis und freut sich, auch diesem Personenkreis Corona-Schutzimpfungen anbieten zu können.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt