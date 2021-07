Nieder-Ramstadt: Ergänzungsmeldung zu „Polizei ermittelt nach versuchten Raub auf Postfiliale Wer kann Hinweise geben?

Mit einem großen Schrecken ist eine 36 Jahre alte Angestellte der Postfiliale in der Dornwegshöhstraße am frühen Freitagmorgen (02.07.21) davongekommen. Nach ersten Erkenntnissen sah sich die Frau gegen 6.45 Uhr plötzlich einem bislang noch unbekannten Mann gegenüber, der ihr an der Eingangstür des Geschäfts im Treppenhaus auflauerte, gegen die Tür klopfte und sie dann nach dem Öffnen unter Vorhalt eines Messers und drohenden Worten in die Geschäftsräume zurückzudrängen versuchte.

Die Frau aus Mühltal reagierte beherzt. Es gelang ihr, den Täter zurückzuschubsen und die Tür zu verschließen. Hierauf flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Er wurde als etwa 1,70 Meter groß und von dunkler Hautfarbe beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet. Er führte einen Rucksack mit sich und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Eine blaue OP- Maske (MNS) verdeckte sein Gesicht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt(K10) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen zu dem flüchtenden Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen