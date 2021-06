Lego-Kindercampus: Robotik-Workshops in den Sommerferien – Anmeldungen ab sofort möglich

Auch in den diesjährigen hessischen Sommerferien können Schülerinnen und Schüler beim Lego-Kindercampus an der Hochschule Darmstadt (h_da) Roboter mit dem EV3-Set bauen und programmieren. Die drei Robotik-Workshops finden mit Sicherheits- und Hygienekonzept statt, inklusive Schnelltests, Maskentragen und der Arbeit in Kleinstgruppen. Das Robotik-Camp wird in den letzten beiden Wochen der Sommerferien am Fachbereich Informatik der (h_da) veranstaltet und richtet sich an 10-15-Jährige. Erstmals wird auch ein Kurs für Jugendliche mit Fokus auf die Programmiersprache Python angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich: https://fbi.h-da.de/kindercampus

In allen Workshops steht den Teilnehmenden das so genannte „EV3-Set“ aus der Mindstorms-Reihe von Lego zur Verfügung. Es bietet zahlreiche Programmiermöglichkeiten für technikinteressierte Schülerinnen und Schüler und wird vom h_da-Kindercampus-Team extra für die jährlichen Sommercamps angeschafft.

Der Einsteigerkurs für 10-12-Jährige findet von Montag, 16.8., bis Freitag, 20.8.21, jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Darin nutzen die Teilnehmenden Basismodelle des „EV3-Sets“ und bekommen hieran grundlegende Programmierkenntnisse vermittelt. Sie statten ihre Roboter zum Beispiel mit Motorsteuerung sowie Farb- und Infrarotsender aus, so dass diese einem Parcours folgen oder eine Wand als Barriere erkennen können. Die Kursgebühr beträgt 200 Euro.

Weiterführende Programmiertechniken stehen im Fortgeschrittenenkurs für 12-14-Jährige im Mittelpunkt, der von Montag, 23.8., bis Mittwoch, 25.8.21, jeweils von 10 bis 16 Uhr stattfindet. Hier geht es unter anderem darum, den Roboter per Bluetooth zu steuern oder eine eigene Farbsortieranlage zu entwickeln. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Erstmals wird auch ein Expertenkurs angeboten, der sich an 13-15-Jährige richtet und der von Donnerstag, 26.8., bis Freitag, 27.8.21, jeweils von 10 bis 16 Uhr stattfindet. In diesem Kurs erhalten die Teilnehmenden eine Einführung in die Programmiersprache Python, die zum Beispiel im Bereich Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen eingesetzt wird. Auf dieser Basis lernen sie, ein Lego Mindstorms-Set per Python zu steuern. Programmierkenntnisse sind nicht nötig. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro.

Die Lego-Kindercampus-Workshops finden Corona-konform mit einem Sicherheits- und Hygienekonzept statt. Dazu gehört unter anderem, dass die Teilnehmenden FFP2-Masken tragen, inklusive regelmäßigen Maskenpausen im Freien. Zu Beginn des ersten und dritten Kurstages werden Schnelltests durchgeführt, so wie aus der Schule bekannt. Die Teilnehmenden arbeiten in Kleinstgruppen von maximal 4 Personen.

Veranstaltet wird der Lego Kindercampus von Prof. Dr. Frank Bühler gemeinsam mit Studierenden am Fachbereich Informatik (Birkenweg 7, 64295 Darmstadt). Im Rahmen des Projekts „Systementwicklung“ planen, organisieren und betreuen sie die Workshops.

Weitere Informationen zum Lego-Kindercampus und Anmeldung:

Web: https://www.fbi.h-da.de/kindercampus

Mail: kindercampus.fbi [at] h-da [dot] de

Quelle: Hochschule Darmstadt