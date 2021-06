Nordic-Walking-Kurs für Bewegungsfreudige 60 plus

Nordic Walking macht Spaß und trainiert nicht nur die Muskulatur, sondern auch das Herz-Kreislaufsystem. Nach dem guten Zuspruch in 2020 startet das DRK in Darmstadt ab Dienstag, dem 29.6.2021, erneut mit dem Gesundheitsangebot „Nordic Walking für Seniorinnen und Senioren 60 plus“. Der Kurs eignet sich für geübte und weniger geübte Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Er beginnt und endet zunächst in der Geschäftsstelle des DRK Darmstadt in der Mornewegstraße 15. Der erste Termin fängt um 9 Uhr an, alle folgenden Termine um 9.15 Uhr. Die Kosten betragen 2,50 € pro Termin. Der Kurs geht voraussichtlich durchgängig bis September. Das Angebot wird im Rahmen eines Schutzkonzepts durchgeführt. Details gibt es als Info bei der Anmeldung. Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 24.06.2021 wird bei Annabell Schreiber gebeten, Leitung Gesundheitsprogramm des DRK Darmstadt, Telefon: 06151 3606-657, E-Mail: annabell.schreiber [at] drk-darmstadt [dot] de.

Quelle: DRK-Kreisverband Darmstadt-Stadt e.V.