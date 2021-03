„mach_das mit Media“ – Online-Studienberatung des Mediencampus

Der Mediencampus der Hochschule Darmstadt (h_da) in Dieburg ist Heimat von Studiengängen rund um Film, Games, Sound oder Kommunikation. Bei „mach_das mit Media“ stellen sich die Bachelorstudiengänge am Mediencampus in digitalen Live-Sessions vor. Die Online-Studienberatung findet statt von Montag, 22.03.21, bis Fr., 09.04.21 jeweils von 14 – 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos zum Programm und die Einwahldaten zu den einzelnen Info-Sessions gibt es auf https://mediencampus.h-da.de/mdmedia-bachelor/

Das Online-Event richtet sich an junge Leute, die ihr Abi entweder bereits oder so gut wie gemacht haben und nun ein Media-Bachelorstudium beginnen wollen.

Die h_da-Media-Studiengänge präsentieren in jeweils gut ein- bis zweistündigen Online-Sessions ihre Themen, Schwerpunkte und Module. Lehrende und Studierende geben Antworten, zeigen spannende Projekte und vermitteln einen Eindruck vom Leben auf dem Campus, auch wenn dies momentan pandemiebedingt etwas anders als üblich abläuft.

Am Mediencampus der h_da in Dieburg wird ein breites Spektrum an Bachelorstudiengängen angeboten. Unter anderem in:

Information Science:

Die Digitalisierung trägt dazu bei, dass sich Wissen in immensen Datenmengen anhäuft, allerdings oft unstrukturiert und weit verstreut. Information Scientists führen dieses Wissen zusammen und machen es für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar. Sie arbeiten für Bibliotheken, Verlage und Medienanstalten, für Unternehmen im Bereich Telekommunikation, IT und Software oder in der datenverarbeitenden Industrie. https://sis.h-da.de/studium/bachelor-of-science

Expanded Realities:

Studierenden lernen einerseits, die technologischen Aspekte der Virtual-, Augmented- und Mixed-Reality zu beherrschen. Sie konzipieren, gestalten und produzieren neue Welten und Anwendungen aber auch inhaltlich. Der Studiengang bereitet Absolventinnen und Absolventen auf eine abwechslungsreiche, zukunftsorientierte Tätigkeit vor, mit Einsatzmöglichkeiten in Unterhaltungsindustrie, Museen, Medizin, Architektur oder produzierender Industrie. https://er.mediencampus.h-da.de/

Onlinejournalismus und Onlinekommunikation:

Der Studiengang Onlinejournalismus vermittelt journalistische Kernqualifikationen sowie grundlegendes Verständnis für technische, gestalterische, ökonomische und rechtliche Aspekte der Arbeit für Onlinemedien: https://oj.mediencampus.h-da.de/

Onlinekommunikation fokussiert auf eine hohe Kompetenz im professionellen Umgang mit Onlinekommunikation, etwa auf die professionelle Konzeption und Produktion von Webinhalten oder die Vermittlung von Onlinekompetenzen: https://ok.mediencampus.h-da.de/

Animation & Game, Interactive Media Design sowie Motion Pictures sind ebenfalls Teil des Studienangebots des Fachbereichs Media. Weitere Informationen zu den einzelnen Studiengängen sind zu finden unter: https://mediencampus.h-da.de/studium/

Quelle: Hochschule Darmstadt