Spielplatz Am Brombeerberg erhält hochwertige Schaukelanlage

Auf dem Spielplatz Am Brombeerberg installiert das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt derzeit eine Schaukelanlage. Die alte Schaukel war schon in die Jahre gekommen, so dass sie bereits im letzten Jahr abgebaut werden musste. Um der besonderen Lage des Spielplatzes gerecht zu werden und das Spielangebot auf besondere Art abzurunden, wurde hier eigens für Darmstadt eine besondere Schaukel, ein Unikat, entworfen: ein künstlerisch gestaltetes Holzgestell, mit Schaukelbalken, an denen Sitze und Vogelnest eingehängt sind.

„In der gegenwärtig nicht zuletzt für Familien so belastenden Pandemiesituation sind Möglichkeiten des körperlichen Ausgleichs für die Kinder sehr wichtig“, betont Sozialdezernentin Barbara Akdeniz. „Deshalb halten wir Spielplätze – unter Beachtung der AHA-Regeln – offen und achten bei ihrer Erneuerung auf hohe Qualität.“

Derzeit ist die Anlage noch abgesperrt; sie wird Mitte der kommenden Woche freigegeben, wenn die Fundamente ausgehärtet sind. Der Schaukelinstallation werden bis zur nächsten Spielsaison noch weitere Sanierungsarbeiten an der Spielanlage Am Brombeerberg folgen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt