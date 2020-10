BUND Darmstadt: Klimaschutzmaßnahmen und Artenvielfalt beim Sonntagsspaziergang

Für Sonntag, 18. Oktober 2020, um 14 Uhr, lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Darmstadt zum Sonntagsspaziergang zum Thema Biologische Vielfalt und Klimaschutz nach Kranichstein ein.

Hitzetage und Tropennächte nehmen ebenso zu wie Starkregen und Stürme. Beim Spaziergang durch Kranichstein werden Maßnahmen an verschiedenen Gebäuden gezeigt, die die Folgen des Klimawandels mindern helfen.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Treffpunkt ist an der Straßenbahnhaltestelle Borsdorffstraße in Darmstadt-Kranichstein /Ecke Ida-Seele-Weg am Strahringerplatz, 64289 DA-Kranichstein

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.