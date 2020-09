Führung des Grünflächenamts: „Morde am Darmbach“

Das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet am Sonntag, den 20. September 2020, um 11 Uhr eine Führung zum Thema „Morde am Darmbach“ an, die von Udo Steinbeck geleitet wird.

„Ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord…“ ist ein Zitat aus Büchners Woyzeck, doch der Mord in seiner Vielfalt ist nicht nur in der Literatur ein beliebtes Thema. Ob politisch oder religiös motivierte Morde, Selbstmord oder der gierige Raubmord – bei dieser Führung durch die Stadt begegnen die Besucherinnen und Besucher den verschiedenen Facetten des Mordes.

Der Treffpunkt für die Führung ist um 11 Uhr vor dem Eingang des Jugendstilbades. Die Führung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Eine telefonische Voranmeldung während der Bürozeiten des Grünflächenamtes (Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr) unter 06151 13-2900 ist unbedingt erforderlich. Personen, die nicht angemeldet sind, können nicht teilnehmen. Bei der Führung besteht Maskenpflicht. Die Masken sind selbst mitzubringen. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln.