Tag des offenen Denkmals – In diesem Jahr zum ersten Mal virtuell

Am Sonntag (13.09.20) ist bundesweit wieder „Tag des offenen Denkmals“. Koordiniert wird die Veranstaltung seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und jedes Jahr steht an diesem Tag der Denkmalschutz in ganz Deutschland im Fokus.

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten durch die Corona-Pandemie wird der Tag in diesem Jahr erstmals online stattfinden. Von der interaktiven Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz werden bundesweit Denkmäler zu entdecken sein.

In der Wissenschaftsstadt Darmstadt gibt es eine Audioführung und eine Fotostrecke, um die beiden Darmstädter Spitzbunker auf der Knell – im Bereich Frankfurter Straße, Carl-Schenck-Ring, Sensfelder Weg – näher kennenzulernen.

Weitere Infos gibt es auf www.darmstadt.de/denkmalschutz.