Blutspendetermin im Polizeipräsidium

Am Donnerstag den 16. September 2020 findet unter entsprechenden Hygienevorgaben ein Blutspendetermin in den Räumen des Polizeipräsidiums Südhessen statt. Durchgeführt wird die Aktion von der Transfusionszentrale der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

In der Zeit zwischen 9.00 und 12.30 Uhr sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr, ist die Blutspende im Polizeipräsidium in der Klappacher Straße 145 möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung an die Schwerbehindertenvertretung des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Telefonnummer 06151/969-2112 oder per E-Mail an schwerbehindertenvertretung.ppsh [at] polizei.hessen [dot] de gebeten. Eine Teilnahme ist aber auch für Kurzentschlossene noch jederzeit möglich.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen