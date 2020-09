„Joblinge“ und Initiative Essbares Darmstadt helfen bei der Errichtung des Wald- und Wiesenerlebnisweges Vivarium

Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion haben jetzt dreißig Jugendliche vom Programm „Joblinge Darmstadt“, die Initiative „Essbares Darmstadt“ und Mitarbeiter des Vivariums umfangreiche Vorarbeiten für einen Wald- und Wiesenerlebnisweg im Darmstädter Zoo ausgeführt. „Für diese beeindruckende Gemeinschaftsleistung möchte ich allen Mitwirkenden herzlich danken. Sie haben mit ihrem Einsatz bei dem Aufbau einer neuen Besucherattraktion Vivarium tatkräftig mitgewirkt“, betont der fürs Vivarium zuständige Stadtkämmerer André Schellenberg. „Darüber hinaus freue ich mich, dass wir den Jugendlichen über vier Tage hinweg aus erster Hand Erfahrungen darüber vermitteln konnten, was es heißt, in einem Zoo zu arbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den beteiligten Jugendlichen so die Möglichkeit geben konnten, sich neue Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu erarbeiten.“

Der Wald- und Wiesenerlebnisweg basiert auf einem Konzept, das von der Initiative „Essbares Darmstadt“ in Zusammenarbeit mit dem Zoo erstellt wurde. Der Weg stellt ein in sich geschlossenes Biotop mit Lebensräumen unter anderem für Insekten, Reptilien, Kleinsäuger dar. An diesem Weg ist der Kreislauf der Natur sichtbar, zudem stärkt er den Stellenwert der heimischen Flora und Fauna. Die Zoobesucherinnen und -besucher erfahren so, was sie in ihrer unmittelbaren Umgebung entdecken und was sie auch zu Hause anbieten können, etwa Abwechslung beim Futterangebot für Insekten.

Das Programm „Joblinge“ hilft Jugendlichen, die sich in schwierigen sozialen Verhältnissen befinden, bei der Suche nach Ausbildungsplätzen und somit beim Einstieg ins Berufsleben. Über das Programm sind rund 88 Prozent der teilnehmenden Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolgreich. In Darmstadt ist die JOBLINGE gAG FrankfurtRheinMain seit März 2015 aktiv. Von den über 300 Jugendlichen, die seitdem an dem Programm teilgenommen haben, haben 260 eine Ausbildung gefunden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt