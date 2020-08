Zwei junge Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurden am frühen Sonntagmorgen (02.08.20) ein 17 und ein 19-Jähriger verletzt.

Gegen 3.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Verletzte im Bereich der Weinbergstraße und Klappacher Straße in Darmstadt-Bessungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frage nach Feuer Ausgangspunkt des zunächst verbalen Streits zwischen zwei Gruppen in der Orangerie. Schließlich entwickelte sich daraus eine handfeste Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang soll ein bislang noch nicht identifizierter Tatverdächtiger seinem 19-jährigen Kontrahenten mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Dieser erlitt eine Schnittverletzung und musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Auch der 17 Jahre alte Verletzte kam in eine Klinik.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief noch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den genaueren Hintergründen dauern derzeit noch an. Hinweise von bislang noch unbekannten Zeugen nimmt die Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen