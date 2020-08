Mobile Bürgersprechstunde zur Lichtwiesenbahn

Seit Baubeginn bietet die HEAG mobilo wöchentlich eine Bürgersprechstunde zur Lichtwiesenbahn an. Interessierte erhalten in der Regel jeden Mittwoch im eigens eingerichteten Dialog-Container in der Alarich-Weiss-Straße Informationen zum Bauablauf und zur neuen Straßenbahnanbindung des TU Campus Lichtwiese.

Da sich aktuell das Baugeschehen vor allem im Kreuzungsbereich Nieder-Ramstädter Straße/Jahnstraße abspielt, findet die Bürgersprechstunde in dieser Woche auf dem Vorplatz des Kiosks „Pfungstädter Treff“ (Nieder-Ramstädter Straße 173) im Freien statt.

Bürgerreferent Kevin Zdiara wird dort am Mittwoch (05.08.20) von 16 Uhr bis 18 Uhr für einen individuellen Austausch mit Anliegern und interessierten Bürgern zur Verfügung stehen. „Uns ist es wichtig, mit den Menschen vor Ort im Gespräch zu bleiben. Deshalb gehen wir mit der Bürgersprechstunde dorthin, wo gerade am intensivsten gebaut wird“, so Zdiara.

Der Bau der neuen Linie 2 zum TU Campus Lichtwiese läuft seit knapp acht Monaten. Aktuell wird im Bereich der Kreuzung Nieder-Ramstädter Straße/Jahnstraße das Gleisdreieck sowie die neue Haltestelle „Hochschulstadion“ gebaut.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.lichtwiesenbahn.de.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH