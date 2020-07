Covid-19: Zwei Kinder einer Familie erkrankt – Kinder und Kita-Personal in Quarantäne

In Darmstadt sind zwei Kinder einer Familie, die unterschiedliche Einrichtungen zur Kinderbetreuung besuchen, positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies haben am Mittwoch, 22. Juli 2020, Bürgermeister Rafael Reißer in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gesundheitsamts für die Wissenschaftsstadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz mitgeteilt.

Ein Kind besucht den städtischen Hort „Lern- und Spielstube“ und war dort zuletzt am Montag, 20. Juli; das andere Kind besucht das evangelische Kinderhaus „Mittendrin“ und war ebenfalls zuletzt dort am Montag, 20. Juli 2020. In beiden Einrichtungen wurde entsprechend den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie für die Kinder als Vorsorgemaßnahme eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt