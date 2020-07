Schlafende Bewohner bemerken Kriminelle nicht – Polizei: Verschließen Sie auch im Sommer alle Türen und Fenster!

Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwoch (01.07.20) auf ein Grundstück im Pfannmüllerweg in Darmstadt ein. Anschließend nutzten die ungebetenen Besucher vermutlich eine offen stehende Tür, um unbemerkt von den schlafenden Bewohnern in das Haus zu gelangen.

Die Täter suchten in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Ihnen fielen unter anderem persönliche Dokumente, Parfüm und Geld in die Hände, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang. Die Geschädigten bemerkten die Tat erst nach dem Aufstehen am Morgen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Auch im Sommer sollten alle Fenster und Türen verschlossen sein. Dies gilt insbesondere für Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster! Reduzieren Sie das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Kriminelle nutzen günstige Gelegenheiten sofort aus.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen