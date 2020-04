Rückruf für Atemschutzmasken

Achtung: Folgende Schutzmasken sollten wegen Gesundheitsrisiken oder unzureichendem Schutz umgetauscht werden:

Bezeichnung „Pro­tec­ti­ve Mask – Re­spi­ra­to­ry Pro­tec­ti­on“

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: Karton mit 50 Stück

Losnummer EAN-Code: 6938457900045

Kategorie/Schutzklasse: KN95/FFP2

Rapex-Nr.: A12/00617/20

Hersteller: Daddy Baby

Bezeichnung „Protective Mask – Earloop Face Mask“

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: 50 Stück in Pappkarton

Losnummer EAN-Code: 6938457900007

Kategorie/Schutzklasse: E-KZ01L50, FFP2

Rapex-Nr.: A12/00616/20

Hersteller: Daddy Baby

Bezeichnung „Three Di­men­sio­nal Pro­tec­ti­ve Re­spi­ra­or (dis­po­sa­ble re­spi­ra­tor)“

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: unbekannt

Losnummer EAN-Code: unbekannt

Kategorie/Schutzklasse: KN95

Rapex-Nr.: A12/00615/20

Hersteller: unbekannt

Bezeichnung: „Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator“

Herkunftsland: China

Verkaufsmenge: 50 Stück im Karton

Losnummer EAN-Code: 6972761491073

Kategorie/Schutzklasse: KN95/FFP2

Rapex-Nr.: A12/00615/20

Hersteller: Likelove

Von der Marke „NEP“ wird die KN95 Atemschutzmaske mit dem Namen „KN95 Respirator Mask“ zurückgerufen. Die Maske ist an der Modellnummer 8410 zu erkennen.

Da es sich um die Importgrößen handelt, können auch andere Mengen an Endkunden verkauft worden sein. In der Regel gilt, Masken nicht bei unbekannten oder dubiosen Händlern zu kaufen. Kaufen Sie eine Atemschutzmaske besser im örtlichen Handel als online oder nähen Sie sich selbst eine Stoffmaske. Sogenannte FFP-Masken sollen dem Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorbehalten bleiben.