Weiterstadt-Schneppenhausen: 47-jähriger durch Messerstich verletzt

Am späten Samstagabend (25.04.20), 22.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Straße „Im Oberstein“ in Schneppenhausen im Verlauf einer Geburtstagsfeier zu einem Zwischenfall. In dessen Verlauf soll eine 38-jährige Frau aus Weiterstadt den 47-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer erheblich verletzt haben. Der 47-jährige wurde durch einen Notarzt erstversorgt und im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Ein weiterer Gast, eine 33-jährige Frau aus Weiterstadt, soll leicht verletzt worden sein und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Die 38-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Darmstadt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen