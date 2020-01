Arheilgen: Farbschmierer verursachen hohen Schaden – Polizei sucht Zeugen

Einen hohen Schaden haben Farbschmierer über die Weihnachtsfeiertage (24.12.-26.12.2019) an mehreren Hauswänden angerichtet. In der Frankfurter Straße besprühten die Täter die Hauswand eines Einfamilienhauses, in der Greinstraße war die Wand einer Garage betroffen und im Aumühlweg ein Verteilerhaus. Aufgrund von Zeichen und Farbe geht die Polizei in allen Fällen von den gleichen Tätern aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 7.000,- Euro. Das 3. Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-3810 bei den Ermittlern zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen