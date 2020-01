Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert zu Silvesterfeuerwerken

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bittet die Bürgerinnen und Bürger beim Abfeuern von Feuerwerk an Silvester um Vorsicht und Rücksichtnahme. So weist Bürgermeister und Ordnungsdezernent Rafael Reißer daraufhin, niemals auf Menschen oder Tiere zu zielen und einen Sicherheitsabstand einzuhalten. Weiterhin sollten die Nutzer vor dem Abbrennen der Feuerwerkskörper sorgfältig die Gebrauchsanweisung lesen. Die meisten pyrotechnischen Erzeugnisse dürfen nur im Freien gezündet werden. Blindgänger sollten nicht erneut gezündet, Raketen nicht aus der Hand abgefeuert werden.

Gesetzlich verboten sind Feuerwerke jedoch auch an Silvester in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandgefährdeten Gebäuden oder Anlagen, wozu in Darmstadt insbesondere die Mathildenhöhe gezählt wird.

Bürgermeister Rafael Reißer dankt der Feuerwehr Darmstadt, den Freiwilligen Feuerwehren und den Rettungsdiensten schon jetzt für ihren Einsatz an den Weihnachtsfeiertagen und am Jahreswechsel für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt und wünscht allen Darmstädterinnen und Darmstädtern alles Gute für das neue Jahr 2020.