Kranabbau und Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen in der Trinkbornstraße mit Vollsperrung

Im Auftrag des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt (EAD) werden von Montag, 21. Juni, bis Freitag, 2. Juli 2021, in Wixhausen in der Trinkbornstraße 25 und 27 die Entsorgungsleitungen für das Anwesen verlegt. In diesem Zuge wird der Baustellenkran abtransportiert und die Versorgungsleitungen verlegt. Für die Arbeiten muss eine Vollsperrung eingerichtet werden. Eine Umleitungsstrecke über die Weiterstädter Landstraße und über Erzhausen wird eingerichtet. Der Bus wird über die Ludwig-Thoma-Straße umgeleitet. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.