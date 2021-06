Kanaluntersuchungen in der Stresemannstraße / Ecke Weidigweg

In der Stresemannstraße / Ecke Weidigweg in Darmstadt werden von Montag, 28. Juni, bis Freitag, 23. Juli 2021, Kanaluntersuchungen durchgeführt. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt; eine Durchfahrt durch die Stresemannstraße ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden durch eine Sackgassenregelung gewährleistet.