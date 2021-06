Umgestaltung Grafenstraße kurz vor dem Abschluss – Letzte Arbeiten unter Vollsperrung notwendig

Um die letzten Baumaßnahmen – Beschichtung der Zufahrten mit Possehl und Asphaltierung des gesamten Straßenzuges – bei der Umgestaltung der Grafenstraße in Darmstadt durchführen zu können, muss die gesamte Grafenstraße in der Zeit von Freitag, 25. Juni, 9 Uhr, bis zum Vormittag am Sonntag, 27. Juni 2021, voll gesperrt sein.

Am Sonntagvormittag wird die Vollsperrung aufgehoben, die Bauarbeiten sind dann endgültig abgeschlossen.