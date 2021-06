Vorbereitende Arbeiten am Gleisdreieck Alsfelder Straße beginnen

Mit Beginn der hessischen Sommerferien baut die HEAG mobilo in der Frankfurter Straße die Gleise auf Höhe der Alsfelder Straße zu einem Gleisdreieck aus. Durch die zusätzlichen Gleise können Straßenbahnen in Zukunft auch zwischen den Streckenabschnitten nach Kranichstein und Arheilgen pendeln. Damit wird das Straßenbahnnetz des Unternehmens flexibler, was auch für Fahrgäste Vorteile bietet. Bei Betriebsstörungen auf der Frankfurter Straße müsste nur der Abschnitt bis zur Alsfelder Straße mit Ersatzbussen überbrückt werden. Die Bauarbeiten dauern an bis Anfang November 2021.

Alsfelder Straße gesperrt, Frankfurter Straße verengt

Bereits am 28. Juni beginnen in der Frankfurter Straße und der Alsfelder Straße vorbereitende Arbeiten. Die Zufahrt zur Alsfelder Straße von der Frankfurter Straße aus ist deshalb ab diesem Zeitpunkt bis einschließlich 24. Oktober 2021 für den Auto- und Fahrradverkehr gesperrt. Für Autofahrer*innen mit Fahrtziel Gewerbegebiet und Messplatz ist eine Umleitung über den Martin-Luther-King-Ring und die Arheilger Straße ausgeschildert. Die Frankfurter Straße ist während der Bauarbeiten in diesem Bereich auf eine Fahrspur je Richtung verengt. Fahrradfahrer*innen werden Richtung Norden über den Rhönring, die Arheilger Straße und die Marburger Straße umgeleitet. Richtung Innenstadt kann der Fahrradstreifen regulär genutzt werden.

Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr ab 17. Juli 2021

Von 17. Juli an kommt es dann bis zum Ende der Herbstferien zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehren auf den Linien 4, 5, 6, 7 und 8. Über diese informiert das Verkehrsunternehmen seine Fahrgäste in den kommenden Wochen.

Quelle: HEAG mobilo GmbH