Logistik-Hochschul-Ranking 2019: h_da auf Platz 1 – Erfolg auch für Master-Student der Hochschule

Doppelerfolg für die Hochschule Darmstadt (h_da) beim Logistik-Hochschul-Wettbewerb „Logistik Masters“ des Branchenmagazins Verkehrsrundschau. Im Top 50-Ranking aller Hochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum belegt die h_da den ersten Platz. Damit liegt sie vor allen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWs) und Universitäten und ist zugleich auch beste HAW. Im studentischen Einzelwettbewerb setzt sich h_da-Student Johannes Stahler in der Master-Kategorie durch und erhält ein Preisgeld von 3.000 Euro. Teilgenommen hatten am Logistik Masters-Wettbewerb gut 70 Hochschulen und Universitäten und etwa 1.000 Studierende.

Abgefragt wird beim Logistik Masters-Wettbewerb der Wissensstand der Studierenden im Bereich Logistik. Über fünf Wochen mussten sie insgesamt fünf Fragenbögen mit jeweils zehn Fragen aus unterschiedlichen Logistikfeldern beantworten. Für die Wertung im Hochschul-Ranking gehen die Ergebnisse der jeweils zehn besten Studierenden einer Hochschule ein. Zusätzlich werden die jeweils erfolgreichsten Bachelor- und Master-Studierenden prämiert. h_da-Student Johannes Stahler setzte sich hier in der Kategorie Master durch und erhielt ein Preisgeld von 3.000 Euro.

An der Hochschule Darmstadt ist das Lehrgebiet Logistik am Fachbereich Wirtschaft angesiedelt. Im Bachelorstudiengang Logistik-Management betreuen die Professorinnen Johanna Bucerius und Monika Futschik sowie die Professoren Armin Bohnhoff und Rico Wojanowski aktuell gut 265 Studierende im Studiengang Logistik-Management sowie weitere 400 Studierende im Studiengang BWL mit Vertiefung Logistik. „Mit einem eigenen Logistiklabor und vielen Kooperationen mit Unternehmen bieten wir unseren Studierenden ein praxisnahes Studium“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. Rico Wojanowski. „Grundlage aber ist ein umfassendes Wissen in Praxis wie Theorie, daher freuen wir uns über den Doppelerfolg beim diesjährigen Wettbewerb.“

Mit über 1000 registrierten Teilnehmenden von knapp 70 Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum ist „Logistik Masters“ laut der Verkehrsrundschau Deutschlands größter Wissenswettbewerb für Logistikstudierende. Unterstützer des Projekts sind die Unternehmen Contargo und die Schunck Group.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden sich unter https://logistikmasters.verkehrsrundschau.de.

Quelle: Hochschule Darmstadt