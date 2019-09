Acht weitere Professuren für die TU Darmstadt – Erneut erfolgreich beim Bund-Länder-Programm

Die TU Darmstadt hat im Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erneut mit ihrem Konzept überzeugt. Sie ist eine von 57 Universitäten in Deutschland, die in der zweiten Antragsrunde des Programms erfolgreich waren. In beiden Förderrunden zusammen hat die TU nun alle ihre 20 beantragte Professuren bewilligt bekommen.

„Ich freue mich sehr über die erneute Bestätigung unseres Konzepts durch das Auswahlgremium. Mit der nun vollumfänglichen Förderung können wir die Tenure-Track-Professur flächendeckend an allen Fachbereichen unserer Universität etablieren“, so Präsident Prömel.

Die TU Darmstadt war bereits in der ersten Förderrunde des Tenure-Track-Programms mit der Einwerbung von 12 Professuren erfolgreich. Zum 01. September konnte die achte Professorin willkommen geheißen werden, der nächste Dienstantritt erfolgt zum 01. Oktober 2019.

Mit dem Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (WISNA) soll die Tenure-Track-Professur deutschlandweit als neuer Karriereweg etabliert werden. Dazu fördern Bund und Länder insgesamt 1.000 zusätzliche Professuren mit Tenure Track. Der Bund wird dafür bis 2032 insgesamt 1 Milliarde Euro an Fördergeldern zur Verfügung stellen.

Quelle: TU Darmstadt