Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Bürgersprechstunde mit OB Partsch

Der Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jochen Partsch, lädt am Donnerstag, den 12. September 2019 von 17 bis 19 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger zur Bürgersprechstunde in das Gemeindehaus St. Fidelis, Feldbergstraße 27, ein.

Die Bürgersprechstunde im Mornewegviertel ist die vierte Sprechstunde des Oberbürgermeisters in diesem Jahr. Eine weitere Bürgersprechstunde ist am 28. November in der Bezirksverwaltung in Eberstadt geplant.

„Bei der Bürgersprechstunde können sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fragen, Anliegen, Ideen und Sorgen an mich wenden. Dabei vergeben wir pro Bürgersprechstunde acht Termine. Sie finden als Einzelgespräch statt, dadurch kann jedes Anliegen im geschützten Rahmen besprochen werden. Das ist ein gutes und wichtiges Angebot, durch das alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit haben, mir ihre Meinung oder ihr Anliegen persönlich mitzuteilen. Das Interesse an der Bürgersprechstunde ist kontinuierlich so hoch, dass wir in diesem Jahr sogar fünf statt wie bisher vier Termine geplant haben“, erklärt Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Bei Interesse an einem Termin in der Bürgersprechstunde ist aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung mit Angabe des Anliegens an das Büro der Bürgerbeauftragten unter der Telefonnummer 06151 13-2300 oder per E-Mail an buergerbeauftragte [at] darmstadt [dot] de nötig.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dann eine Rückmeldung und einen persönlichen Gesprächstermin mit dem Oberbürgermeister. Weitere Infos zu den Bürgersprechstunden gibt es unter: https://liup.de/buergersprechstunden