„6. Tag der Vereine“ im darmstadtium

Am 8. September 2019 öffnet das darmstadtium wieder von 11 Uhr bis 17 Uhr seine Türen. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Bühnenprogramm, interessante Workshops und Führungen im darmstadtium. Das vielfältige Vereinsleben in Darmstadt bildet sich in dem abwechslungsreichen Programm ab. Die Themen und Darbietungen umfassen Akrobatik, Bildung, Information, Musik, Selbsthilfe, Sprachtraining, Sport, Umwelt und vieles mehr.

Um 11:30 Uhr wird die Veranstaltung durch Oberbürgermeister Jochen Partsch und den Geschäftsführer des darmstadtiums, Lars Wöhler eröffnet. „Ich freue mich, dass in Darmstadt und Umgebung so viele Bürger zum aktiven Vereinsleben beitragen. Das ehrenamtliche Engagement ist eine große Stütze für das Gemeinwesen, in der sich rasch wandelnden digitalen Welt“. Zudem betont OB Partsch, „dass der Tag der Vereine eine ideale Möglichkeit für die Vereine ist, sich und Ihr Angebot darzustellen und neue Mitglieder und Unterstützer zu gewinnen“.

Anschließend beginnt das Programm mit Workshops und Vorträgen in unterschiedlichen Konferenzräumen und einem bunten Bühnenprogramm im Eingangsfoyer atrium. Die Agenda der Vorträge und Workshops ist sehr vielfältig. Vom Augentraining bis zum Wildbienenschutz reicht die Bandbreite der spannenden Angebote. Das Bühnenprogramm im atrium bietet Flugkunst, Tanz, Gesang und Kampfkunst. Auf die Kleinsten wartet am Tag der Vereine ein tolles Programm voller Spiel und Spaß mit Bastel- Mal- und Spieltischen, einem Hindernisparcours auf dem Vorplatz und vielem mehr.

An den Ständen der fast 80 teilnehmenden Vereine erhalten Besucherinnen und Besucher im großen Saal spectrum von Vereinsmitgliedern persönlich detaillierte Informationen und Beratung. Ebenso wird den Vereinen ein Mehrwert angeboten. Beim Vereinscoaching durch die HEAG wird zur Vereinsführung beraten.

Rundgänge mit „Blick hinter die Kulissen“ bietet das darmstadtium-Team allen Interessierten. In den Backstage-Führungen werden Arbeitsbereiche betreten, die im normalen Veranstaltungsbetrieb für Besucherinnen und Besucher nicht zugänglich sind.

Das Programm und die teilnehmenden Vereine finden Sie auf der Veranstaltungshomepage: https://www.darmstadtium.de/tdv2019.

