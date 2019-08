Das Deutsche Polen-Institut lädt am Donnerstag, 29. August 2019, 20 Uhr (Schlosskeller, Residenzschloss Darmstadt, Zugang vom Karolinenplatz) zur Lesung mit der Berliner Autorin Brygida Helbig ein. Ihr Buch „Kleine Himmel / Niebko“ wurde 2018 zum polnischen NIKE-Buchpreis nominiert. Nun liegt das Buch in deutscher Übersetzung vor.

Willi, der galiziendeutsche Halbwaise, 1939 in den Warthegau umgesiedelt, kommt nach dem Krieg in das nun polnische Stettin. Er heiratet die ebenfalls aus ihrer ostpolnischen Heimat vertriebene Basia, die 1941 als Sechsjährige von den Sowjets nach Kasachstan verschleppt worden war. Ein neues Leben soll beginnen, aber die Vergangenheit lässt sie nicht ruhen. Davon erzählt uns Zuzanna, ihre Tochter, die erst spät ihre väterlichen Wurzeln entdeckt und inzwischen in Deutschland lebt, aus der Sicht einer Migrantin, deren Vater Deutscher und Pole zugleich ist und deren Eltern beide Flüchtlinge und Umsiedler waren, nur aus unterschiedlichen „Lagern“.

In wunderbar poetischer, warmer und ironischer Sprache nimmt uns Brygida Helbig mit auf die Suche nach den Wunden und verborgenen Schätzen ihrer Wurzeln, eingebettet in die Nachbeben mitteleuropäischer Geschichte.

Brygida Helbig

wurde 1963 in Stettin (Szczecin) geboren und lebt seit 1983 in Deutschland. Autorin von Prosa, Dramatik und Lyrik. Studium der Slawistik und Germanistik an der Ruhr-Universität Bochum, habilitierte sich 2004 an der Berliner Humboldt-Universität. In deutscher Übersetzung erschienen der Prosaband „Ossis und andere Leute“ (2015, nominiert für die polnischen Literaturpreise Nike und Gryfia) und der Kurzroman „Engel und Schweine“ (2016). Autorin der preisgekrönten Monografie über die Schriftstellerin Maria Komornicka „Ein Mantel aus Sternenstaub“ (2005, „Stracona bogini“, 2010) und des biographischen Romans „Inna od siebie“ (2017), der für den Literaturpreis der Stadt Warschau nominiert wurde. Der Roman „Kleine Himmel“ („Niebko“, 2013) war auf der Shortlist des Literaturpreises Nike und erhielt 2016 die Goldene Eule. Sie lebt in Berlin.

www.helbig-mischewski.de