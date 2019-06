Mann verletzt sich bei Tritt in Schaufenster schwer

Am Donnerstagabend (06.06.19) gegen 18.30 Uhr trat ein 27-jähriger Mann barfuß in die Scheibe einer Darmstädter Apotheke in der Frankfurter Straße. Dabei zog er sich einen schweren Schnitt am Fuß zu, setzte seinen Weg aber trotz der Verletzung fort. Eine Streife des 1. Polizeireviers traf den stark blutenden Mann an einer Bushaltestelle an und verständigte einen Rettungswagen, der ihn ins Krankenhaus brachte. Warum der Mann aus Dieburg die Scheibe auf diese Weise beschädigte, ist noch unklar.

Der 27-Jährige wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen