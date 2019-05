Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert weiteren Abschnitt des Kanals in der Pallaswiesenstraße – Einmündung in die Pfnorstraße gesperrt

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnt am 27. Mai 2019 mit einem weiteren Abschnitt der Kanalerneuerung in der Pallaswiesenstraße von der Mainzer Straße bis zur Gräfenhäuser Straße. Im Zuge der Arbeiten muss der Einmündungsbereich von der Pallaswiesenstraße in die Pfnorstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt mit der Vollsperrung werden voraussichtlich bis Ende Juli 2019 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Kanalbaumaßnahme betragen rund 3,7 Mio. Euro. Die Gesamtbaumaßnahme wurde im Februar 2019 begonnen, Bauende der Gesamtbaumaßnahme ist für April 2020 geplant.

„Darmstadt wächst und mit der Stadt auch die Aufgaben und Kapazitäten für die städtische Kanalinfrastruktur. Hinzu kommt, dass manche Anlagen schon älter und unbedingt sanierungsbedürftig sind“, erläutert Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Mit dem Kanalumbau in der Pallaswiesenstraße erneuern wir nach den Kanalumbaumaßnahmen in der Frankfurter-, Dieburger und in der Heidelberger Straße derzeit einen weiteren wichtigen Abschnitt und investieren dabei weiter in ein gutes und leistungsfähiges Kanalnetz. Für die temporären verkehrlichen Einschränkungen bitte ich die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.“

Im Bauabschnitt der Pfnorstraße wird der vorhandene Mischwasserkanal, in einem Abschnitt von rund 20 Meter, dimensionsvergrößert erneuert und ein neues Schachtbauwerk versetzt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Gräfenhäuser Straße und die Dieselstraße. Der Verkehr in der Pallaswiesenstraße wird mittels Einbahnstraßenregelung stadtauswärts an dem Bauabschnitt vorbeigeführt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt