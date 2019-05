Nostalgietouren an die Bergstraße: Feuriger Elias dampft wieder – Erste Fahrt vor über 130 Jahren

Pure Nostalgie kommt auf, wenn ab 9. Juni 2019 die Arbeitsgemeinschaft Historische HEAG-Fahrzeuge im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein e.V. die historische Dampfstraßenbahn wieder auf Ausflugstour schickt.

Bis zum 30. Juni schnauft der „Feurige Elias“ an Sonn- und Feiertagen in beschaulichem Tempo in vier Fahrten von Darmstadt-Eberstadt an die schöne Bergstraße nach Alsbach.

Die Tour mit der historischen Dampflok aus dem Jahr 1919 bietet ein amüsantes und preisgünstiges Ausflugsvergnügen für die ganze Familie. Am 5. Mai 1886 ging erstmals ein kleines Straßenbahnnetz in Darmstadt in Betrieb. Die Dampflokomotive fuhr damals mit vier bis fünf Personenwagen von der Residenzstadt zum damaligen Truppenübungsplatz in Griesheim und zum beliebten Ausflugsziel nach Eberstadt, bis sie im Jahr 1922 aus dem Stadtbild verschwand.

Neben der Dampflok stellt der Wagen 4 ein besonderes Schmuckstück dar. Der geschlossene Personenwagen bietet den Fahrgästen Ambiente von 1886 und Schutz bei schlechtem Wetter.

Im ersten Teil der Dampfzugsaison – vom 9. bis 30. Juni 2019 – führt die Fahrt des „Feurigen Elias“ sonn- und feiertags an die Bergstraße. Die Tour beginnt jeweils in Darmstadt-Eberstadt an der Haltestelle „Frankenstein“ (Seeheimer Straße 70) und endet in Alsbach, einem beliebten Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.

Betriebstage

9., 10., 16., 20, 23. und 30. Juni

Abfahrtzeiten

Darmstadt-Eberstadt, „Haltestelle Frankenstein“

Sonn- und feiertags 11.10 Uhr, 13.10 Uhr, 15.10 Uhr, 17.10 Uhr

Alsbach, Haltestelle „Am Hinkelstein“

Sonn- und feiertags 11.45 Uhr, 13.45 Uhr, 15.45 Uhr, 17.45 Uhr

Die Fahrtzeit beträgt jeweils zirka 25 Minuten.

Fahrpreise (einfache Fahrt)

Erwachsene 4,50 €

Kinder (4 -14 J.) 2,00 €.

Familien (2 Erw. + max. 3 Kinder) 9,00 €.

Der Zug verkehrt auf der genannten Strecke ohne Zwischenhalt. Fahrkarten gibt es direkt beim Schaffner. Gruppen ab zehn Personen werden gebeten, ihre Fahrtwünsche bei Herrn Volker Feick unter der Telefonnummer 0172 / 692 3991 anzumelden.

Aus Platzgründen ist die Mitnahme von Fahrrädern und schweren Traglasten nicht möglich. Wegen des leichten Rußflugs und der zum Teil offenen Anhänger empfiehlt es sich, bei der Fahrt wetterfeste und unempfindliche Kleidung zu tragen.

Nach der Sommerpause geht’s ab September 2019 auf der Strecke nach Griesheim weiter.

Mehr Informationen zur Arge Historische HEAG-Fahrzeuge finden Sie unter www.historische-heag-fahrzeuge.de.

Download: Faltblatt Feuriger Elias (PDF, 1,7 MB), Informationen zu Fahrpreisen und Fahrtzeiten Feuriger Elias (PDF, 520 KB)

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH