Griesheim: 20-Jährige in der Linie 9 sexuell belästigt

Eine 20 Jahre alte Frau hat bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem sie am Mittwochnachmittag (22.05.19) in der Straßenbahn der Linie 9 sexuell belästigt wurde.

Die junge Frau fuhr zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr in Richtung Griesheim. Sie saß im hinteren Wagon. Ein Mann, der nur schlecht Deutsch gesprochen haben soll, saß neben der Frau. Plötzlich und ungefragt habe der Unbekannte sie am Nacken und am Oberschenkel berührt. Trotz Aufforderung dies zu unterlassen, ließ er von den Berührungen nicht ab. Die Belästigungen hörten erst auf, als ein Passagier an der Haltestelle „TZ Rhein-Main“ zustieg und der jungen Frau zur Hilfe kam. Er forderte die 20-Jährige zu einem Platzwechsel auf und setzte sich demonstrativ neben dem Fremden. Beide Männer fuhren mit der Bahn weiter, nachdem die Frau an der Haltestelle „Wartehalle“ ausgestiegen war.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt dringend Zeugen des Vorfalls oder solche, die Hinweise zu dem gesuchten Unbekannten mit schwarzen Haaren geben können. Insbesondere wird der junge, etwa 20 Jahre alte Mann, der der jungen Frau geholfen hat, als Zeuge gesucht. Der etwa 1,80 Meter große Helfer soll häufig zu der Uhrzeit mit der Bahn fahren. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06151 / 9690 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen