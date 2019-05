Die Klasse 7D der Viktoriaschule in Darmstadt schafft es ins Wochenfinale bei „Die beste Klasse Deutschlands“

Die Klasse aus Darmstadt setzt sich am Donnerstag (23.05.19) gegen die 7B des Städt. Ratsgymnasiums aus Münster durch. Das Wochenfinale wird am Freitag (24.05.19), um 19:30 Uhr bei KiKA ausgestrahlt. Dort geht der Kampf für Darmstadt weiter: Die Klasse muss sich gegen drei Klassen aus Schwerin, Halle und Oldenburg durchsetzen. Denn alle wollen ins Superfinale am 08.06.2019.

Bild: © KiKA/Melanie Grande

Quelle: planpunkt: Gesellschaft für Pressearbeit & Public Relations mbH