Mann entblößt sich im Darmstädter Bürgerpark – Polizei nimmt 26-Jährigen fest und erstattet Anzeige

Wegen exhibitionistischer Handlungen muss sich ein 26 Jahre alter Mann nach seiner Festnahme am Donnerstagmorgen (16.05.19) in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Gegen 8 Uhr hatte eine 16-jährige Zeugin die Polizei verständigt, nachdem sich ein unbekannter Mann im Bürgerpark vor ihr entblößt hatte. Eine sofort herbeigeeilte Streife des 1. Polizeireviers konnte den Beschuldigten in Tatortnähe antreffen. Die Handschellen klickten und der 26-Jährige musste vorläufig mit auf die Wache. Dort erstatteten die Beamten Strafanzeige gegen den Mann mit Wohnsitz in Roßdorf.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen