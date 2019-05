4. Eberstädter Singabend in der Geibel´schen Schmiede

Angela Brantzen, Singleiterin und Musikerin aus Eberstadt, und die Nachbarschaftshilfe Eber-schafts-Hilfe e.V. laden zum gemeinsamen Singen am 18. Mai 2019 von 19.30 bis 21.00 Uhr in die Geibel´sche Schmiede, Oberstraße 20, ein.

Gesungen werden allgemein bekannte und neue Lieder, die leicht von allen ohne Notenblätter mitgesungen werden können.

Als Singleiterin verbindet Angela Brantzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer großen Sing-Gemeinschaft, in der jede und jeder willkommen ist – auch diejenigen, die meinen, nicht singen zu können. Was zählt, ist die Freude am Singen und am Miteinander. Begleitet wird mit Gitarre und Trommel.

Der Eintritt zu der Benefizveranstaltung ist frei – Spenden für den Eber-schafts-Hilfe e.V. sind willkommen.

Interessierte, die beim Transport Hilfe benötigen, wenden sich wenden sich bitte an die Eber-schafts-Hilfe e.V, Telefon 06151-501 609 23 (AB). E-Mail: info [at] eberschaftshilfe [dot] de.

Weitere Infos zum Singabend: www.angela-brantzen.de.