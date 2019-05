Informationsabend: Warum die Zukunft streikt

Fridays for Future Darmstadt und Prof. Peter Euler laden zu einem Informationsabend mit anschließender Podiumsdiskussion ein. Dieser wird am 9. Mai 2019 um 19.00 Uhr in der Magdalenenstraße 12 stattfinden (Georg-Wickop-Hörsaal, S1|05 Raum 122). Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat mit Schüler-/innen und Studierenden nach Greta Thunbergs Vorbild eine neue Phase erreicht. Am 15.03.19 beteiligten sich allein in Darmstadt über 4.000 Menschen an der Demonstration von Fridays for Future.

Für viele junge Menschen war es die erste Demonstration. Eltern, Wissenschaftler- /innen, Unternehmende und viele andere solidarisieren sich mit den vorwiegend jungen Menschen, die für ihre und unsere Zukunft auf die Straße gehen. Welche Motivation steckt in den jungen Menschen, freitags auf die Straße zu gehen? Wie sieht die Zukunft Ihrer Kinder eigentlich aus? Ist unser Protest überhaupt gerechtfertigt? Wie sind wir organisiert? Wie erklären wir uns den Erfolg von Fridays for Future und wie geht es weiter?

Gemeinsam werden wir diesen Fragen mit Peter Euler, Professor für Pädagogik der Natur- und Umweltwissenschaften, Schüler- /innen, Studierenden und mit Ihnen, dem Publikum, in zwei kurzen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion nachgehen.

Mehr Infos finden Sie unter https://darmstadtforfuture.de