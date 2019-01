Erinnerungsort Liberale Synagoge: Öffnungszeiten anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Holocaust im Januar und öffentliche Führungen in 2019

Anlässlich des Gedenktages an die Opfer des Holocaust ist der Erinnerungsort Liberale Synagoge auf dem Gelände des Klinikums, erreichbar über den Zugang Bleichstraße (zwischen Neubau und Bleichstraße 19), am Sonntag, 27. Januar, und am Montag, 28. Januar 2019, von 11.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Gedenkstätte der Liberalen Synagoge kann jeden Mittwoch und Sonntag von 11.30 bis 16 Uhr besichtigt werden. Schulklassen und Gruppen können den Erinnerungsort nach Anmeldung (Telefon 06151 – 133341 oder via E-Mail kulturamt [at] darmstadt [at] de) auch zu anderen Zeiten besuchen.

Öffentliche Führungen gibt es am 23. Februar, 24. März, 28. April, 26. Mai, 16. Juni, 22. September, 20. Oktober, 10. November, 17. November und 24. November 2019. Treffpunkt ist jeweils an der Gedenkstätte um 14.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich kann ein Rundgang „Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus“ über die Darmstädter Geschichtswerkstatt auf www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de gebucht werden. Dieser rund zweistündige Rundgang führt an Gedenkorte und erinnert an Ereignisse und Personen, die für Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus in Darmstadt exemplarisch sind. Die Stationen führen die Schreckenstaten des NS-Regimes und seiner Täter vor Augen, ebenso den Leidensweg der Opfer und den Mut der Wenigen, die Widerstand leisteten. Letzte Station des Rundgangs ist im Erinnerungsort Liberale Synagoge.

Treffpunkt zur vereinbarten Uhrzeit ist beim Brunnen am Luisenplatz (Nordseite, vor dem Regierungspräsidium). Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro (ermäßigt: 3 Euro) pro Person. Ein Begleitheft ist gegen 2,50 Euro Schutzgebühr erhältlich.

Termine sowie weitere Informationen gibt es unter https://liup.de/Synagoge.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt