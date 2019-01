Paulusviertel / Innenstadt: Mehrere Autos nach Vandalismus beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Mehrere Autobesitzer haben bei der Polizei Darmstadt Anzeige erstattet, nachdem noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (18.01.) und Samstag (19.01.19) mutwillig Beschädigungen an ihren Fahrzeugen hinterlassen hatten. Im Bereich der Innenstadt und des Paulusviertels wurden nach bisherigem Stand die Heckscheibenwischer von drei Autos abgerissen. An einem schwarzen Mercedes in der Seekatzstraße sowie einem blauen Mercedes, abgestellt in der Hobrechtstraße, zerbrach durch dieses Vorgehen zudem die Heckscheibe. Den Schaden schätzt die Polizei hier auf rund 2000 Euro. Die Heckscheibe eines grauen Opel Meriva,der zur Tatzeit im Steinbergweg parkte, blieb glücklicherweise ganz, jedoch entwendeten die Täter auch hier die Scheibenwischer. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Diese hat die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen