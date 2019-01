Mathildenhöhe: Unbekannter belästigt 16-Jährige – Wer kann Hinweise geben?

Am Montagabend (14.01.18) hat ein bislang noch unbekannter, zirka 35 bis 40 Jahre alter Mann, eine 16-jährige Darmstädterin im Prinz-Christians-Weg angesprochen und sich im Verlauf des Gespräches seiner Kleidung entledigt. Als weitere Passanten auf den Mann aufmerksam wurden, zog er sich hastig an und suchte zu Fuß in Richtung Woog das Weite. Der Unbekannte mit westeuropäischem Erscheinungsbild, wird als etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle, kurze Haare und trug einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine blaue Jeans mit braunem Gürtel, ein schwarzes T-Shirt und unter einer Jeansjacke zudem einen schwarzgrauen Kapuzenpullover. Alle Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Darmstädter Kripo (K 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen