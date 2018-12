Schreckschusswaffe bei 18-Jährigem sichergestellt

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am späten Dienstagnachmittag (18.12.18) einen 18-Jährigen im Luisencenter in Darmstadt festgenommen und eine Waffe bei ihm sichergestellt. Gegen 17.15 Uhr hatten die Beamten den Heranwachsenden, der derzeit keinen festen Wohnsitz besitzt, in dem Einkaufszentrum in der Innenstadt einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Polizisten auf eine durchgeladene Schreckschusswaffe in seiner Bauchtasche. Beim Abgleich der Daten des Kontrollierten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand fiel den Fahndern auch auf, dass er wegen Computerbetrugs durch die Staatsanwaltschaft Ulm gesucht wird. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz in einem eingeleiteten Verfahren verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen