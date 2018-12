Zoo Vivarium: Vortrag über Kakadus im Zoo

In der Reihe „Vivariumsgespräche“ hält Max Birkendorf am Freitag (07.12.18) um 20 Uhr in der Zooschule des Vivariums, Schnampelweg 5, einen Vortrag zum Thema „Kakadus im Zoo – weiße Vögel in Menschenhand“. Der Referent berichtet über die Probleme, Erhaltungszuchten bei diesen Vögeln zu verwirklichen und wie dies dennoch gelingt. Der Eintritt ist frei.

Max Birkendorf ist für den Zoo Neuwied tätig und koordiniert das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für den Gelbwangenkakadu.