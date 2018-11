Der Spielekreis Darmstadt e.V. und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Darmstadt laden am Wochenende 17. + 18. November 2018 zum 24. Mal zu „Darmstadt spielt!“ ein.

Bereits zum 24. Mal veranstalten wir in diesem Jahr das größte hessische Familienspielefest. Es findet wieder im modernsten Kongresszentrum Hessens – dem darmstadtium statt. Auf allen Ebenen kann jung und alt fachsimpeln, testen, spielen und sich bei den Ausstellern informieren. In den Konferenzräumen geht es bei Turnieren, Workshops und bei den Erklärbären etwas ruhiger zu. Die Spieltische sind am Samstag von 13:00 – 22:00 Uhr und Sonntag von 13:00 – 19:00 Uhr geöffnet.

Spiele-Fans jeglichen Alters sind herzlich eingeladen, die aktuellen Spiele-Neuheiten frisch von den großen Spielemessen auszuprobieren. Aber auch Altbekanntes findet sich im Spiele-Fundus des Spielekreises. Die Ausleihe ist kostenlos. Die „Erklärbären“ führen in die Regeln ausgewählter Spiele ein.

Unter anderem erwarten die Besucher folgende Höhepunkte: Im Rahmen des vom BDKJ organisierten Spielmarkt Rhein-Main werden in diesem Jahr 45 Workshops angeboten. Der Spielmarkt will mit den Workshops nicht nur Erziehern und Pädagogen in Kindertagesstätten, Familienzentren, Schulen, Jugendzentren, sondern allen interessierten Besuchern und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendarbeit, ein bewegendes Angebot im spielpädagogischen Bereich bieten. Eine Voranmeldung ist möglich: http://www.darmstadt-spielt.de/workshops/.

Bereits zum 7. Mal kann jeder Besucher mit einem neuen Spiel bestimmt nach Hause gehen: Das Legespiel „Schafe, Hunde und Wölfe“ von einem Autorengespann aus Vater und Tochter wird vom Spielekreis Darmstadt in internationaler Koproduktion als kostenloser Bastelbogen für die Besucher des Spielefestes herausgegeben.

Auftakt des BDKJ Kinderspieletest

Der BDKJ wird als besonderes Highlight die Spiele des Projektes „Kinderspieletest“ präsentieren, die in der kommenden Testphase bewertet werden. Bei der bundesweiten Aktion bewerten Kinder die neusten Kinderspiele des Jahres und wählen Ihr Lieblingsspiel. Die Auszeichnung ist der einzige Spiele-Preis, der ausschließlich von Kinderund Jugendlichen vergeben wird. Durch Änderung der Terminplanung gibt es in diesem Jahr eine große Auftaktaktion, neue Testgruppen können sich noch anmelden. Spielekreis Darmstadt e.V. – Georgstr. 1 – 64347 Griesheim

Turniere

Beim großen „Farbbasar – Tauschen heißt gewinnen“ gibt es spielerisch tolle Preise zu gewinnen. Für Turnierfans steht wieder der Kampf um den Darmstädter Backstein beim Catan-Turnier auf dem Programm. In weiteren Turnieren qualifizieren sich die Sieger von „Carcassonne“, „Cacao“, „Qwixx“, „7 Wonders“ und beim „Heckmeck am Bratwurmeck“ z.T. für die Deutschen Meisterschaften. Auch für Kinder ist das „Emojito“-Turnier geeignet. Zudem haben sich zahlreiche Aussteller und Spieleautoren aus der Spielebranche angekündigt, so dass die neuen Lieblingsspiele nicht nur gespielt, sondern auch direkt erworben werden können.

„Bring & Buy- Flohmarkt“

Bei einem der größten „Bring & Buy- Flohmärkte“ für Spiele in Deutschland können Besucher ihre gebrauchten Spiele an den Flohmarktständen durch den BDKJ Darmstadt gegen eine Ausstellgebühr anbieten, ohne sich um den Verkauf kümmern zu müssen.

Der Eintritt ins Spielparadies ist für Kinder und Jugendliche und JugendleiterInnencardbesitzer frei, Erwachsenen zahlen 5 €.

Für Besucher gibt es auch ein Info-Heft mit Rezensionen der besten Spiele des Jahres – natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zu den Angeboten und Anmeldung zu Turnieren und Workshops online unter www.darmstadt-spielt.de.