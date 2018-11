Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Darmstadt

Am Freitag (09.11.2018) gegen 07:20 Uhr, befuhr ein grüner Pkw (vom Typ baugleich eines Fiat Punto) die Landgraf-Georg-Straße, in Fahrtrichtung Ostbahnhof. Der Pkw fuhr in die Einfahrt des Elisabethenstifts, in Höhe der Hausnummer 98 und überfuhr hierbei eine Busspur und zwei Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein Linienbus, welcher gerade die Busspur befuhr, konnte nur durch starkes Abbremsen eine Kollision verhindern. Durch das starke Abbremsen des Linienbusses wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Hinweise auf den oder die Fahrer/in oder den Pkw geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier, 06151 – 969 3610.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen