Digitalstadt Darmstadt GmbH lädt Interessierte zur Bürgerbeteiligung „Strategie für die Digitalstadt Darmstadt“ ein

Darmstadt ist Digitalstadt. Das ist im Alltag bereits durch viele Projekte und Vorhaben spür- und erlebbar. Die Aufgabe der Digitalstadt Darmstadt GmbH ist es, alle relevanten Akteure – Stadtverwaltung, Darmstädter Unternehmen, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik –zusammenzubringen und diese im Dienste der Bürgerinnen und Bürger zu vernetzen. Der nun vorliegende Strategieentwurf soll einen Handlungsrahmen schaffen, der alle Vorhaben in einem Gesamtkonzept bündelt, strukturiert und zielgerichtet leitet. Die Digitalstadt Darmstadt GmbH lädt daher alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte für Dienstag (13.11.18) ab 19 Uhr in die Schader-Stiftung, Goethestraße 2, herzlich ein, sich über den Entwurf zu informieren, das Manuskript zu kommentieren und damit die Strategie der Digitalstadt mitzugestalten.

Oberbürgermeister Jochen Partsch wird am Abend begrüßen und sich selbst zur Digitalstadt-Strategie für Darmstadt äußern: „Darmstadt ist eine weltoffene, soziale und bürgerschaftlich sehr engagierte Stadt, die wir kontinuierlich zukunftsorientiert gestalten. Gerade beim Thema Digitalisierung und dem damit verbundenen Gesamtvorhaben ist es mir und den Projektverantwortlichen besonders wichtig, die Meinung der Darmstädterinnen und Darmstädter zu hören und sie aktiv ins Geschehen einzubinden. Denn wir können nur gemeinsam und mit der Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zur Smart-City-Vorzeigestadt für Deutschland werden. Nach der großen Digitalstadt-ARENA im September bietet das nächste Bürgerevent zur Digitalstadt-Strategie allen Interessierten eine weitere Möglichkeit, sich am Gesamtvorhaben zu beteiligen. Mit den Rückmeldungen werden wir sorgsam umgehen und diese in die weitere Ausarbeitung der Digitalstadt-Strategie einfließen lassen.“

Beim Event bekommen die Besucher von der Geschäftsführung der Digitalstadt Darmstadt GmbH zunächst die Strategie in Gänze kurz vorgestellt: „Dabei geht es im Inhalt um Kernziele, Leuchtturmthemen, das Projektportfolio, den digitalen Kulturwandel, die Organisation und Struktur des Gesamtvorhabens und natürlich die Finanzierung“, erläutert Digitalstadt Darmstadt GmbH Geschäftsführer Joachim Fröhlich. Danach können die Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierten sich in den Räumlichkeiten zur Strategie im Detail informieren und ihre Anmerkungen sowie Ideen interaktiv einbringen. Beim anschließenden Rundgang mit den Projektverantwortlichen werden erste Kommentare aufgegriffen: „Bei der Strategie handelt es sich um keine Endversion, sondern um einen Entwurf, der erst mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger finalisiert werden kann. Am Abend wollen wir vor allem den direkten Austausch mit den Interessierten nutzen: Wir nehmen das Feedback entgegen, das in den Entwurf einfließt und im nächsten Jahr dann in einer neuen Strategie-Version erscheinen wird“, betont Digitalstadt Darmstadt GmbH Geschäftsführer José David da Torre Suárez. „Wir freuen uns auf die kommenden Impulse, um die Digitalstadt-Strategie im Sinne aller Darmstädterinnen und Darmstädter umzusetzen“, ergänzt Geschäftsführerin Simone Schlosser.

Wer beim Bürgerevent zur Digitalstadt-Strategie nicht „Live DAbei sein!“ kann, der hat ab Dienstag (13.) die Möglichkeit, sich online zu beteiligen und mit zu diskutieren. Die Veranstaltung in Kooperation mit der Schader Stiftung bildet gleichzeitig auch den Auftakt für die vierwöchige Beteiligungsphase auf https://dabei.digitalstadt-darmstadt.de. Die Strategie wird hier kapitelweise veröffentlicht und kann kommentiert werden. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger sich auf der Online-Beteiligungsplattform über die aktuellen Digitalstadt-Projekte informieren und in einen Austausch mit den Verantwortlichen treten. Alle Termine, Informationen und Ergebnisse zur Bürgerbeteiligung sind dort zu finden, ebenso wie ausgewählte Projekte bei denen Interessierte aktiv mitwirken können.

Quelle: Digitalstadt Darmstadt GmbH