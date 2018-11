Fahrkartenautomaten aufgesprengt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch (06.-07.11.18) geriet ein Fahrkartenautomat am Nordbahnhof ins Visier von Kriminellen. Gegen 3 Uhr hatte der Alarm des Gerätes ausgelöst und die Polizei auf den Plan gerufen. Um an den Inhalt des Gerätes zu gelangen, hatten offenbar noch unbekannte Täter versucht, durch das gezielte Einleiten von Gas das Gerät zu öffnen. Das Vorhaben missglückte und der Fahrkartenautomat hielt dem gewaltsamen Aufbruchsversuch stand. Jedoch wurde neben dem Automaten eine angrenzende Fensterfront des Bahnhofgebäudes massiv beschädigt und somit ein erheblicher Sachschaden verursacht. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Polizisten einen 23- Jahre alten Mann im Bereich des Tatortes. Ob diese Person mit der versuchten Sprengung des Automaten in Verbindung gebracht werden kann, werden die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen. Für die Aufklärung der Tat und der Rekonstruktion des Tatablaufes, suchen die Beamten des Kommissariats 21/22 Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen